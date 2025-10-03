Ferita con 3 colpi di pistola e abbandonata all’ospedale di Brescia | morta una donna

Dolores Dori, donna di 44 anni residente a Vicenza, ha perso la vita dopo essere stata abbandonata da un'auto davanti all'ospedale di Desenzano del Garda con 3 proiettili all'addome. Gli inquirenti non escluderebbero una possibile collaborazione del fratello. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori l'ospedale, morta - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite ... Da ansa.it

