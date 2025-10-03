Ferguson evanescente Dovbyk affossa la Roma | senza una punta non si va lontano

Sono davvero tanti i temi, per lo più negativi, che arricchiscono il day after della sconfitta contro il Lille, in una partita che ha visto una Roma decisamente brutta. Dagli errori in impostazione, alla miriade di passaggi sbagliati, fino ovviamente ai tre rigori sbagliati che avranno costretto tanti tifosi giallorossi ad un risata isterica mista a rabbia ed incredulità. Impossibile ignorare però un problema punte evidente, perché soprattutto il primo tempo sta tutto lì: i francesi giocavano e cercavano di uscire palla al piede, ma laddove non era possibile si affidavano alla palla morbida per Giroud, un qualcosa che con Ferguson e Dovbyk sembra impossibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

