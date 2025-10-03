Felix Auger-Aliassime si è appena sposato ma non potrà giocare con la fede nel torneo di Shanghai

Felix Auger-Aliassime debutta da uomo sposato al Masters 1000 di Shanghai: niente fede al dito in campo, ma una soluzione speciale per portarla sempre con sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Felix Auger-Aliassime: “Ho reagito bene a situazioni difficili, posso giocare meglio in semifinale”

Félix Auger-Aliassime: quarti di finale a Cincinnati e condizioni estreme in campo

Pronostico e quote Jannik Sinner – Felix Auger Aliassime, Cincinnati 14-08-2025

Felix Auger-Aliassime non giocherà né a Pechino né a Tokyo: per #Musetti , vista la Race, non una brutta notizia - la posizione di Novak Djokovic rimane "pending": non è ancora chiaro né ufficiale la sua presenza a Torino - Flavio #C

Auger-Aliassime e Nina sposi a Marrakech: "Al primo appuntamento le dissi che avremmo avuto lunga vita insieme" - Personaggi | Il tennista canadese emozionatissimo racconta la cerimonia e la sua storia d'amore, dal primo incontro fino al giorno degli anelli ...

DIRETTA/ Sinner Auger-Aliassime (risultato finale 6-0;6-2), Jannik domina! (Cincinnati Open 2025, 14 agosto) - Termina la diretta del match dei Quarti di finale del Cincinnati Open tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime, una sfida terminata con il risultato di 6-