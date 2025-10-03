Fedez confessa un reato parlando con attivista di Ultima generazione | Abbiamo dato fuoco al centro sociale Cuore Nero usate bombe il rumore è inutile - VIDEO

Fedez a un'attivista di Ultima generazione: "Quando ha aperto Cuore Nero, siamo andati a dargli fuoco. Risultato ottenuto? Abbiamo chiuso Cuore Nero. Almeno Quello. Il rumore non risolve nulla, fate attività di boicottaggio, mettete una bomba sull'aereo, è più utile" Nella puntata del suo pod. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

