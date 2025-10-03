Federico Ruzza e l’Italia del rugby | Non si può essere soddisfatti solo per una partita vinta Due gli aspetti da migliorare

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Ruzza è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus – speciale rugby, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La “seconda linea” del Benetton Treviso, si è raccontato a 360 gradi, toccando diversi argomenti, dagli inizi, passando per il presente, fino agli obiettivi futuri del nativo di Padova. Federico Ruzza, classe 1994, pedina fondamentale di Treviso e nazionale, inizia il suo racconto dal ruolo che ha assunto in campo e fuori: “ Se posso essere considerato un punto di riferimento per i miei compagni di squadra? Non lo so, penso che siano gli altri a decidere se posso esserlo – sorride – Io, per come sono fatto, posso sempre dare una mano a tutti e l’ho sempre fatto molto volentieri e mettermi a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

federico ruzza e l8217italia del rugby non si pu242 essere soddisfatti solo per una partita vinta due gli aspetti da migliorare

© Oasport.it - Federico Ruzza e l’Italia del rugby: “Non si può essere soddisfatti solo per una partita vinta. Due gli aspetti da migliorare”

In questa notizia si parla di: federico - ruzza

FOCUS – Rugby: Federico Ruzza svela i segreti dei suoi 50 caps!

federico ruzza l8217italia rugbyFederico Ruzza e l’Italia del rugby: “Non si può essere soddisfatti solo per una partita vinta. Due gli aspetti da migliorare” - Federico Ruzza è stato l'ospite dell'ultima puntata di OA Focus - Secondo oasport.it

FOCUS – Rugby: Federico Ruzza svela i segreti dei suoi 50 caps! - Dalla passione nata da bambino fino a diventare una delle colonne portanti della Nazionale italiana di rugby: Federico Ruzza racconta il suo viaggio fatto ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Federico Ruzza L8217italia Rugby