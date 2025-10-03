Federico Mastrostefano sul suo ritorno a UeD | il retroscena e la promessa
Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel parterre del Trono Over della trasmissione quest’anno ha fatto ritorno un famoso ex tronista del 2009, ovvero, Federico Mastrostefano. L’ormai 44enne atleta romano ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito al suo ritorno, ma non solo. Il protagonista ha svelato anche quali siano le sue intenzioni ed ha fatto dei commenti su alcuni protagonisti del parterre. Federico Mastrostefano parla del suo percorso a Uomini e Donne e dei motivi che l’hanno spinto a tornare. 🔗 Leggi su Tutto.tv
L’ex tronista Federico Mastrostefano ritorna a Uomini e Donne, in quali vesti parteciperà al dating show
Uomini e Donne, Federico Mastrostefano da tronista agli over: come finì con Eliana Michelazzo
Uomini e Donne Anticipazioni, ricordate l'ex tronista Federico Mastrostefano? È uno dei nuovi cavalieri del Trono Over
Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno e rivela quali Dame lo hanno colpito
Uomini e Donne, clamoroso ritorno di Federico Mastrostefano: dal trono del 2009 al nuovo percorso nel Trono Over