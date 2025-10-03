Federica Kossler stroncata dal malore a 30 anni lo strazio del marito | Saresti stata una super mamma Senza di te il mio cuore è vuoto
PORDENONE - Le foto del matrimonio mostrano due sposi raggianti: il sorriso delicato di Federica Kossler e il marito Seth Puit al settimo cielo. Era poco più di un anno fa. La trentenne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
