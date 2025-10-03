Febbre West Nile morto a Mantova Giuseppe Pesci | l'imprenditore 75enne era ricoverato da un mese

È morto in seguito all'infezione di West Nile Giuseppe Pesci, 75 anni, noto imprenditore di Mantova. L'uomo, residente a Medole, è stato punto da una zanzara infetta: era ricoverato a Brescia da più di un mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

