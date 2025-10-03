Febbre West Nile | è morto l' imprenditore ricoverato al Civile
L'imprenditore Giuseppe Pesci non è sopravvissuto al virus West Nile. È morto al Civile di Brescia, dov'era ricoverato ormai da un mese: residente a Medole, nel Mantovano, si era sentito male in casa e per questo accompagnato in ospedale. Presentava sintomi di carattere neurologico: rilevata la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
