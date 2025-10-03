FdI smaschera Elly Schlein | Posa il megafono Per un voto in più

Siamo alle solite. La batosta elettorale subita dal Pd e dal campo largo non ha insegnato nulla ai leader dell'opposizione. Anzi: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni continuano a sfruttare il conflitto in Medio Oriente per racimolare qualche voto alle urne. Con scarsissimi risultati. La segretaria del Pd, per esempio, ha attaccato alla Camera Giorgia Meloni con un intervento dai toni decisi: "Presidente Meloni, molli la clava e provi a fare la presidente del Consiglio di questo Paese" Ma il premier aveva più volte sottolineato come il governo fosse in prima linea per aiutare il popolo palestinese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

