FC 26 SBC Pilastri Dávid Hancko | Il Difensore Slovacco con Doppio PlayStyle++!

È stata rilasciata la SBC di Dávid Hancko Pilastri 85 OVR, un difensore incredibilmente versatile, perfetto per rinforzare la tua linea difensiva. Hancko è una risorsa preziosa grazie alla sua capacità di giocare come Difensore Centrale (CB), Terzino Sinistro (LB) e Centrocampista Sinistro (LM). Il Premio: Dávid Hancko Pilastri (85 OVR). Hancko è un difensore completo, focalizzato sulla fisicità e l'impostazione del gioco: DIF 85 e FIS 85 lo rendono un muro contro gli attaccanti.. VEL 80 gli garantisce una buona mobilità per coprire il campo.. Doppio Stile di Gioco PLUS PLUS: Terzino: Offre resistenza e controllo della palla eccezionali, ideale se schierato sulla fascia.

