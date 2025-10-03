FC 26 SBC Kylian Mbappé POTM | L’Attaccante Più Forte Arriva Subito!

3 ott 2025

La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! La sua SBC è stata rilasciata con un’impressionante carta 91 OVR che riflette il suo status di élite assoluta nel gioco. Preparati, però: l’SBC è un obiettivo monumentale, composto da 24 rose con requisiti che arrivano fino a 89 OVR. Il Premio: Kylian Mbappé POTM 91 OVR. Questa carta POTM è un game-changer assoluto e sarà l’attaccante più temuto nel gioco per mesi. Valutazione: 91 OVR (ST, LM, LW). Piede Debole Mosse Abilità: 4 Piede Debole 5 Mosse Abilità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

