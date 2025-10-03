FC 26 Obiettivo Live Pilastri | Sblocca Óscar Trejo 83 OVR – Il Trequartista Completo!
Un nuovo e succoso obiettivo Pilastri è disponibile! Completa 4 delle 5 sfide disponibili per ottenere il centrocampista argentino Óscar Trejo 83 OVR, un giocatore incredibilmente versatile, ottimo per la tua rosa di inizio gioco. Hai solo 7 giorni per sbloccare questo giocatore del Rayo Vallecano e i pacchetti bonus. Il Premio Principale: Óscar Trejo (83 OVR). Trejo è un centrocampista offensivo (CAM) con statistiche fantastiche per la costruzione e la finalizzazione, che può giocare anche come CM o ST: Tiro 84 e Passaggio 85 lo rendono una doppia minaccia.. Dribbling 83 e Difesa 80 gli conferiscono equilibrio e versatilità al centro del campo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
