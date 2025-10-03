FC 26 Evoluzione Aggiornamento COC | Sblocca il PlayStyle+ ’10 Vecchia Scuola’!

È arrivata un’evoluzione focalizzata sull’aggiunta di un PlayStyle+ di grande impatto per i tuoi trequartisti! L’evoluzione “Aggiornamento COC” ti permette di infondere classe e visione ai tuoi centrocampisti offensivi (COC) aggiungendo direttamente il potente Stile di Gioco Plus ’10 Vecchia Scuola’. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa EVO è perfetta per i trequartisti che vuoi rendere più efficaci nei passaggi e nella gestione del ritmo in campo. Costo: Gratuita (Non è specificato un costo in crediti o FC Points).. Disponibilità: 21 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 2 volte (Si riattiva ogni 2 giorni). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

