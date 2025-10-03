Fate largo ai Giovanissimi
Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo giovanile della Pistoiese andando a conoscere le formazioni Under 15 e Under 14, rispettivamente Giovanissimi A e B. La squadra Under 15 sarà guidata da Riccardo Marmugi, tecnico con grande esperienza nel calcio dilettantistico. "Il mio è stato un arrivo particolare – ha detto l’allenatore – perché a inizio giugno avevo trovato un accordo con la Lampo Meridien, ma poi ho preferito fare un passo indietro. A seguire, grazie a Filippo Baragli, c’è stata l’opportunità di entrare nel mondo Pistoiese e come potevo dire di no?". I Giovanissimi A hanno iniziato la preparazione a fine agosto, per poi esordire in campionato lo scorso weekend con un pareggio contro il Pistoia Nord: "Nonostante abbia avuto poco tempo a disposizione – ha proseguito Marmugi – ho trovato un gruppo con tanta voglia di lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
