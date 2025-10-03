Fashion in flair Tre giornate speciali di mostra mercato | 120 artigiani selezionati
Dal tradizionale panno casentino all’innovativo bambù: il meglio del made in Italy torna protagonista al Real Collegio con l’edizione autunnale di ‘ Fashion in Flair ’, in programma da oggi a domenica. Dalla Lombardia alla Sicilia passando per la Toscana, sono 120 gli artigiani selezionati in arrivo a Lucca per la tre giorni di mostra-mercato realizzata nel segno della moda e della sostenibilità. Queste le parole chiave che qualificano i prodotti esposti, tra inviolabili segreti della tradizione, nuove tecniche e lavorazioni creative che rendono ogni pezzo unico e originale, in grado di richiamare curiosi, appassionati ma anche i turisti in giro per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fashion - flair
La conferenza stampa dà ufficialmente il via al countdown finale della XVIII edizione di #FashioninFlair. Oltre 120 artigiani del #madeinitaly riempiranno di meraviglia gli spazi del @realcollegiolucca per un weekend di shopping esclusivo ? vi aspettiamo da Vai su Facebook
“Fashion in flair“. Tre giornate speciali di mostra mercato: 120 artigiani selezionati - Dal tradizionale panno casentino all’innovativo bambù: il meglio del made in Italy torna protagonista al Real Collegio con l’edizione autunnale di ‘ Fashion in Flair ’, in programma da oggi a domenica ... Lo riporta msn.com
Fashion in Flair da record. Tre giorni al Real Collegio - Il 2, 3 e 4 maggio torna a grandi numeri l’edizione di primavera della fiera "Saranno 120 gli espositori, mai così tanti. Si legge su lanazione.it