Fashion in flair Tre giornate speciali di mostra mercato | 120 artigiani selezionati

Dal tradizionale panno casentino all'innovativo bambù: il meglio del made in Italy torna protagonista al Real Collegio con l'edizione autunnale di ' Fashion in Flair ', in programma da oggi a domenica. Dalla Lombardia alla Sicilia passando per la Toscana, sono 120 gli artigiani selezionati in arrivo a Lucca per la tre giorni di mostra-mercato realizzata nel segno della moda e della sostenibilità. Queste le parole chiave che qualificano i prodotti esposti, tra inviolabili segreti della tradizione, nuove tecniche e lavorazioni creative che rendono ogni pezzo unico e originale, in grado di richiamare curiosi, appassionati ma anche i turisti in giro per la città.

