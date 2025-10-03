‘FarWest’ torna stasera | mafia e abusi online al centro del dibattito
Roma, 3 ottobre 2025 – Torna in una delle giornate politicamente e socialmente più calde degli ultimi anni ‘FarWest’. Il programma di Salvo Sottile è in onda ogni venerdì dalle 21.15 su Raitre a partire da oggi, venerdì 3 ottobre. Per seguire le vicende dell’attualità nazionale e internazionale la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. A seguire il pubblico assisterà a un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro, dove l’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali in un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti” promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: farwest - torna
Rai, Salvo Sottile torna con "Farwest": l'attualità internazionale al centro
FarWest torna con Monica Maggioni e Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti
Venerdì 3 ottobre alle 21,20 su Raitre torna #farwest . Ecco qualche anticipazione - facebook.com Vai su Facebook
L’inviato di #FarWest si ritrova a Kyiv in un momento decisivo: la contraerea ucraina abbatte i droni kamikaze che hanno colpito la capitale a luglio. Accanto alle immagini della devastazione, le voci di chi resiste. Venerdì #3ottobre ore 21.25 torna #FarWest - X Vai su X