‘FarWest’ torna stasera | mafia e abusi online al centro del dibattito

Roma, 3 ottobre 2025 – Torna in una delle giornate politicamente e socialmente più calde degli ultimi anni ‘FarWest’. Il programma di Salvo Sottile è in onda ogni venerdì dalle 21.15 su Raitre a partire da oggi, venerdì 3 ottobre. Per seguire le vicende dell’attualità nazionale e internazionale la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. A seguire il pubblico assisterà a un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro, dove l’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali in un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti” promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

