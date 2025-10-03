farwest torna con monica maggioni e selvaggia lucarelli tra gli ospiti

Con nuove inchieste e reportage, torna questa sera, venerdì 3 ottobre, FarWest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile, in onda in prima serata alle 21.25 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 3 ottobre 2025. Nella nuova stagione l’ attualità internazionale avrà maggiore rilievo: nella prima parte della trasmissione sarà ospite di Salvo Sottile la giornalista – non più interna Rai – Monica Maggioni, che offrirà il suo contributo per analizzare e comprendere i grandi fatti e le questioni geopolitiche più cruciali, a partire da Gaza. La squadra di inviati di FarWest amplierà lo sguardo sugli scenari esteri senza perdere di vista l’Italia, tra realtà e territori in cui le regole sono saltate: reportage, storie e approfondimenti per raccontare un presente sempre più complesso, da Garlasco fino all’isola di Cipro, dove il programma ha scoperto una centrale della truffa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

