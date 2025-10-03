Torna ‘ Farwest ‘: il programma di Salvo Sottile che sarà in onda questa sera su Rai3, alle 21.25, con inchieste e reportage. Per seguire le vicende dell’attualità la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. Una finestra dedicata alla diretta delle vicende nazionali e internazionali, per ragionare dei vari teatri di guerra nel mondo.A seguire un’inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro dove l’inviato di Farwest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali del cosiddetto recovery scam: un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni ‘consulenti’ promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

- 'Farwest' riparte su Rai3, Lucarelli e Maggioni ospiti di Sottile