Farwest in onda su Rai3 | dalla centrale delle truffe nel Mediterraneo a Via d`Amelio

3 ott 2025

Torna Farwest: il programma di Salvo Sottile  in onda venerdì 3 ottobre su Rai3, alle 21.25, con inchieste e reportage. Per seguire le vicende dell`attualità la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. Una finestra dedicata alla diretta delle vicende nazionali ed internazionali, per ragionare dei vari teatri di guerra nel mondo. A seguire un`inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro dove l`inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali del cosiddetto recovery scam: un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni "consulenti" promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

