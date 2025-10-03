Farwest in onda su Rai3 | dalla centrale delle truffe nel Mediterraneo a Via d`Amelio
Torna Farwest: il programma di Salvo Sottile in onda venerdì 3 ottobre su Rai3, alle 21.25, con inchieste e reportage. Per seguire le vicende dell`attualità la prima parte della trasmissione sarà live con Monica Maggioni ospite in studio. Una finestra dedicata alla diretta delle vicende nazionali ed internazionali, per ragionare dei vari teatri di guerra nel mondo. A seguire un`inchiesta sulla centrale delle truffe a Cipro dove l`inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali del cosiddetto recovery scam: un centro di recupero per chi è stato frodato dove alcuni "consulenti" promettono soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: farwest - onda
Buona domenica amici, sto lavorando per la ripresa di FarWest che tornerà in onda su Raitre venerdì 3 ottobre . Ne approfitto per dirvi grazie sempre per l’affetto col quale seguite me e questa pagina. Vi abbraccio forte…. uno ad uno… Salvo - facebook.com Vai su Facebook
Farwest in onda su Rai3: dalla "centrale delle truffe" nel Mediterraneo a Via d`Amelio - Torna Farwest: il programma di Salvo Sottile in onda venerdì 3 ottobre su Rai3, alle 21. iltempo.it scrive
Farwest di Salvo Sottile da stasera, 3 ottobre 2025 su Rai3: ospiti ed anticipazioni della puntata - Torna da stasera, venerdì 3 ottobre 2025, l'appuntamento con Farwest, il programma di Salvo Sottile: ospiti ed anticipazioni della prima puntata. Scrive superguidatv.it