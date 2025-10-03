Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 3 ottobre. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 3 ottobre 2025. Anticipazioni. Nella prima parte della trasmissione ospite di Salvo Sottile sarà la giornalista Monica Maggioni che darà il suo contributo per analizzare e comprendere i grandi fatti internazionali e le questioni geopolitiche più cruciali. 🔗 Leggi su Tpi.it

