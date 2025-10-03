Farwest 2023 | inizia la terza edizione con il delitto di garlasco e l’attesa di monica maggioni
Il debutto della nuova edizione di Farwest si è svolto venerdì 3 ottobre, offrendo un approfondimento su temi di grande attualità e interesse pubblico. La trasmissione, trasmessa in prima serata su Rai 3, si distingue per il suo approccio giornalistico e investigativo, coinvolgendo esperti, inviati speciali e ospiti di rilievo. In questa analisi dettagliata vengono illustrati i principali contenuti del primo appuntamento e le personalità che hanno contribuito alla discussione. farwest 2025: il conduttore e la struttura del format. Salvo Sottile, figura centrale della trasmissione. Il ruolo di conduttore rimane affidato a Salvo Sottile, che ha ricoperto questa funzione sin dalla prima edizione, iniziata il 27 novembre 2023. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Farwest, il 3 ottobre al via la terza edizione: si parte con il Delitto di Garlasco, attesa Monica Maggioni - Durante la prima puntata è accolta Monica Maggioni, che commenta gli ultimi sviluppi della politica internazionale. Segnala maridacaterini.it