Il debutto della nuova edizione di Farwest si è svolto venerdì 3 ottobre, offrendo un approfondimento su temi di grande attualità e interesse pubblico. La trasmissione, trasmessa in prima serata su Rai 3, si distingue per il suo approccio giornalistico e investigativo, coinvolgendo esperti, inviati speciali e ospiti di rilievo. In questa analisi dettagliata vengono illustrati i principali contenuti del primo appuntamento e le personalità che hanno contribuito alla discussione. farwest 2025: il conduttore e la struttura del format. Salvo Sottile, figura centrale della trasmissione. Il ruolo di conduttore rimane affidato a Salvo Sottile, che ha ricoperto questa funzione sin dalla prima edizione, iniziata il 27 novembre 2023. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Farwest 2023: inizia la terza edizione con il delitto di garlasco e l’attesa di monica maggioni