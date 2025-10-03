Famosi online invisibili al Fisco | maxi evasione da 244mila euro su OnlyFans per quattro creator

Quattro creator di Trieste, attivi su OnlyFans e altri social, hanno evaso oltre 244mila euro di guadagni mai dichiarati. Scoperti dalla Guardia di Finanza, dovranno versare anche 20mila euro di “tassa etica”, nota anche come "porno tax". Il caso rilancia il tema della fiscalità nella 'creator economy'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

