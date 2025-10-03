Falconeri svela il secondo capitolo della sua campagna AutunnoInverno 2025, riaffermando l’eleganza autentica del brand attraverso i volti di Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham. Dopo l’atmosfera rigogliosa dell’oasi portoghese di Comporta, la narrazione visiva si sposta in una dimensione più intima, domestica e raccolta, dove la luce calda e soffusa avvolge gli spazi, i gesti si fanno più lenti e i capi si fondono con l’ambiente circostante. Un invito alla contemplazione, firmato dal fotografo Lachlan Bailey e dallo styling sofisticato di Geraldine Saglio. Il nuovo editoriale, intitolato ’ The Two Sides of Fall ’, celebra la dualità dell’autunno attraverso una collezione che unisce estetica e funzionalità, in perfetto equilibrio tra raffinatezza e praticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Falconeri atto II. Tra praticità e raffinatezza