Falciato da un'auto su via Anagnina a Roma morto un uomo di 34 anni | accertamenti sul conducente

Un uomo di 34 anni è deceduto giovedì 2 ottobre 2025 dopo essere stato travolto da un’auto su via Anagnina a Roma, in direzione di Grottaferrata. L’automobilista è sotto accertamenti, mentre la polizia locale indaga sulle cause del sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

