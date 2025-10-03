Falciato da un'auto su via Anagnina a Roma morto un uomo di 34 anni | accertamenti sul conducente
Un uomo di 34 anni è deceduto giovedì 2 ottobre 2025 dopo essere stato travolto da un’auto su via Anagnina a Roma, in direzione di Grottaferrata. L’automobilista è sotto accertamenti, mentre la polizia locale indaga sulle cause del sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
