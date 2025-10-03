Fact checker indipendenti hanno segnalato il mio post
"Vorrei raccontare un fatto che per me è inquietante". Comincia così il post con il quale il sindaco di Fiorano Marco Biagini dà conto di quanto accadutogli su Facebook. "Due giorni fa – scrive – ho postato un report di due decisioni del consiglio comunale in merito alla devoluzione del gettone consigliare e di altre prese di posizione dell’assemblea su ciò che sta accadendo in Palestina. Erano fatti brevemente riportati con due foto dell’area in oggetto. Meta, che è la società che controlla Facebook, attraverso dei ‘fact checker indipendenti’ non ben identificati, ha segnalato la mia pagina". Ha chiesto conto della segnalazione, Biagini, "e la decisione è stata confermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fact - checker
Ecco chi c’è dietro i fact checker che fanno propaganda per l’Europa
"Foto di bambini affamati e malati sono propaganda di Hamas", i fact-checker contro la verità sul genocidio a Gaza come con il vaccino Covid
Attentato Kirk, il VIDEO del presunto sparo con una “Protector Palm Pistol” da uomo in prima fila durante comizio, i “fact-checker”: “Fake”
https://one.com.mt/fact-checker-tad-diskorsi-ta-alex-borg-gimgha-ta-zbalji-kbar/ Vai su Facebook
Non sapete cosa sia la precisione se non conoscete i fact checker del New Yorker - X Vai su X