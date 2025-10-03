Fabrizio Moro pubblica Non ho paura di niente title track del prossimo album

Spettacolo.eu | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In radio da oggi Non ho paura di niente, il nuovo brano di Fabrizio Moro che anticipa l’omonimo album. Da oggi, venerdì 3 ottobre, è in radio Non ho paura di niente (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, già disponibile in digitale. È online il video del brano, per la regia di Daniele Tofani e la produzione di Bad Boss Productions. « Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva – dichiara Fabrizio Moro – Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”. Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

fabrizio moro pubblica non ho paura di niente title track del prossimo album

© Spettacolo.eu - Fabrizio Moro pubblica Non ho paura di niente, title track del prossimo album

In questa notizia si parla di: fabrizio - moro

Festa del mare ad Ancona: 3 giorni di eventi e fuochi d’artificio, Fabrizio Moro in concerto

Fabrizio Moro, live ad Andrano in occasione della festa patronale

Rose Villain e Fabrizio Moro in concerto a Marina di Pisa

Fabrizio Moro: «Nella vita ho fatto anche l'operaio. Ero depresso, la musica non mi dava più emozioni. Ora festeggio 25 anni di carriera e rinasco» - «Ho abbandonato la musica per tanto tempo», dice Fabrizio Moro che ora è pronto a tornare in studio per un nuovo album e prepara ad aprile due concerti nei palazzetti, a Roma (il 1°) e Milano (il 3), ... Riporta corriere.it

Fabrizio Moro annuncia il nuovo album “Non ho paura di niente” - Il disco arriva a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, l'EP “La mia voce vol. Si legge su radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Moro Pubblica Ho