Fabrizio Moro pubblica Non ho paura di niente title track del prossimo album

In radio da oggi Non ho paura di niente, il nuovo brano di Fabrizio Moro che anticipa l’omonimo album. Da oggi, venerdì 3 ottobre, è in radio Non ho paura di niente (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, già disponibile in digitale. È online il video del brano, per la regia di Daniele Tofani e la produzione di Bad Boss Productions. « Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva – dichiara Fabrizio Moro – Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”. Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Fabrizio Moro pubblica Non ho paura di niente, title track del prossimo album

In questa notizia si parla di: fabrizio - moro

Festa del mare ad Ancona: 3 giorni di eventi e fuochi d’artificio, Fabrizio Moro in concerto

Fabrizio Moro, live ad Andrano in occasione della festa patronale

Rose Villain e Fabrizio Moro in concerto a Marina di Pisa

#NewMusicFriday Le pagelle di All Music Italia ai singoli del 3 ottobre. Emma, Fiorella Mannoia, Luk3, Ruggero, Nayt, Fabrizio Moro e molti altri Chi promuoviamo e chi bocciamo? Scopri le stelle ? e facci sapere la tua! - X Vai su X

Nuova musica per Fabrizio Moro E già disponibile, da ieri, il singolo “Non ho paura di niente” di Fabrizio Moro il brano, scritto dal cantautore e composto insieme a Roberto Cardelli con la produzione di Katoo, anticipa il nuovo album omonimo atteso il 14 Vai su Facebook

Fabrizio Moro: «Nella vita ho fatto anche l'operaio. Ero depresso, la musica non mi dava più emozioni. Ora festeggio 25 anni di carriera e rinasco» - «Ho abbandonato la musica per tanto tempo», dice Fabrizio Moro che ora è pronto a tornare in studio per un nuovo album e prepara ad aprile due concerti nei palazzetti, a Roma (il 1°) e Milano (il 3), ... Riporta corriere.it

Fabrizio Moro annuncia il nuovo album “Non ho paura di niente” - Il disco arriva a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, l'EP “La mia voce vol. Si legge su radioitalia.it