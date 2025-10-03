Fabio Fazio si imbarca sulla Flotilla con Richard Gere alla prima di Che tempo che fa | pronti e via contro il governo

Domenica sera alle ore 19,30 sul Nove torna Che tempo che fa con un Fabio Fazio bello tonico, si può dire, animato da vis pugnandi contro la politica del governo. E questo – va sottolineato- ad urne aperte in Calabria- visto che si procederà con il voto fino a lunedì. Con cosa esordisce Fazio? Facile. Con Flotilla, Gaza e “vippaio” al seguito. E chi se non Richard Gere in versione attivista può essere l’ospite numero uno? Le anticipazioni sulla prima puntata sono state date da Affariitalaini.it. Gere è grande ammiratore dei “flotilleros” e uno solito ad intromettersi con giudizi pesanti e mainstream sulla politica italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

