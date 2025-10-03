Fabio Cannavaro parteciperà al prossimo Mondiale | è il nuovo ct dell’Uzbekistan

Fabio Cannavaro torna a disputare un Mondiale, stavolta in panchina. Il 52enne napoletano è infatti il nuovo commissario tecnico dellUzbekistan, una delle 18 nazionali già qualificate alla competizione in programma nell’estate 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Cannavaro torna a disputare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

fabio cannavaro parteciper224 prossimoFabio Cannavaro torna al Mondiale, sarà il nuovo ct dell'Uzbekistan - Ritorno al Mondiale per Fabio Cannavaro, 52 anni, che è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. Lo riporta msn.com

Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan: guiderà Shomurodov & c. ai prossimi mondiali - Il 52enne ex Pallone d’Oro è il secondo tecnico italiano dopo Ancelotti ad avere la garanzia di essere alla prossima rassegna iridata. Da repubblica.it

