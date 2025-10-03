Fabio Cannavaro parteciperà al prossimo Mondiale | è il nuovo ct dell’Uzbekistan
Fabio Cannavaro torna a disputare un Mondiale, stavolta in panchina. Il 52enne napoletano è infatti il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan, una delle 18 nazionali già qualificate alla competizione in programma nell’estate 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Cannavaro torna a disputare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: fabio - cannavaro
Fabio Cannavaro sorpassato: la leggenda in Italia non è lui
Idea Polonia per Fabio Cannavaro, lo vuole il Pogo? Szczecin di Stettino
Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan
CT della Cina Allenatore del Benevento Allenatore dell’Udinese Allenatore della Dinamo CT dell’Uzbekistan Dopo aver già allenato in Cina, ed aver già fatto le esperienze arabe con Al Alhi ed Al Nassr, Fabio Cannavaro tornerà ad allenar - facebook.com Vai su Facebook
Fabio #Cannavaro ct dell'Uzbekistan neanche i lamantini che fanno le puntate dei Griffin si sarebbero azzardati a ipotizzarlo - X Vai su X
Fabio Cannavaro torna al Mondiale, sarà il nuovo ct dell'Uzbekistan - Ritorno al Mondiale per Fabio Cannavaro, 52 anni, che è il nuovo commissario tecnico dell’Uzbekistan. Lo riporta msn.com
Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan: guiderà Shomurodov & c. ai prossimi mondiali - Il 52enne ex Pallone d’Oro è il secondo tecnico italiano dopo Ancelotti ad avere la garanzia di essere alla prossima rassegna iridata. Da repubblica.it