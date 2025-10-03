Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan
L’ex Pallone d’oro 2006 torna in panchina. Dopo l’ultima esperienza conclusa con l’esonero dalla Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro è pronto a diventare il nuovo ct dell’ Uzbekistan, che guiderà al Mondiale del 2026, essendo già qualificata. Sarà la sua seconda esperienza con una Nazionale dopo quella con la Cina nel 2019. FABIO CANNAVARO E’ IL NUOVO CT DELL?UZBEKISTAN: I DETTAGLI L’Italia avrà dunque un altro allenatore presente alla Coppa del Mondo del 2026, dopo Carlo Ancelotti(ct del Brasile). La Nazionale uzbeka ha ottenuto in anticipo la qualificazione al prossimo torneo iridato, la prima della sua storia, e per l’occasione ha deciso di puntare su chi ha sollevato da capitano ha sollevato il trofeo più prestigioso del calcio mondiale nel 2006 con l’Italia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
