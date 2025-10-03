F1 terminano le seconde Prove Libere del GP di Singapore | disastro per Leclerc

La F1 procede a ritmi serrati anche per il GP di Singapore: nelle seconde Prove Libere succede di tutto, compreso il disastro per Leclerc ed Hamilton. Da pochi minuti, nel GP di Singapore, è terminato anche il secondo turno di Prove Libere in cui è successo di tutto. Continua il momento nero di Leclerc – che rischia la penalità – e di Hamilton. In prima posizione ha chiuso Piastri, seguito da Hadjar e Verstappen. Quarto Alonso, quinto Norris; a seguire Stroll, Ocon e Sainz. Ecco invece cos’è successo con la Ferrari. GP di Singapore: che disastro per la Ferrari, Leclerc ed Hamilton finiscono 9° e 10°. 🔗 Leggi su Sportface.it