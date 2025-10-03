F1 Singapore | Piastri leader nelle libere a Marina Bay
Il Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1 si apre con una giornata di prove libere ricca di colpi di scena sul circuito di Marina Bay. Sul tracciato cittadino, illuminato dalle luci artificiali in vista della tradizionale gara in notturna, è stato Oscar Piastri a confermarsi in gran forma: il leader del Mondiale ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: singapore - piastri
Piastri sbuffa in radio a Singapore: “Forse un giorno la Ferrari inventerà gli specchietti, spero”
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Piastri svetta in FP2, ma Verstappen è in agguato
F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica FP2. Piastri svetta a Marina Bay, Leclerc ed Hamilton indietro
F1 GP Singapore | McLaren, Piastri: “Qualifiche importantissime, preferirei partire davanti” - Il pilota della McLaren ha come obiettivo principale quello di conquistare la pole position domani, fattore determinante su un tra ... Come scrive f1grandprix.motorionline.com
F1: Singapore, Piastri emerge dal caos di Marina Bay - Oscar Piastri, già leader del Mondiale, è stato il più veloce al termine delle libere sul circuito di Marina Bay, caratterizzate da una seconda sessione interrotta da due incidenti, bandiere rosse e ... Scrive ansa.it