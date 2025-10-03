F1 scatta il weekend di Singapore | una tappa che potrebbe riscrivere l’intera stagione
Nella giornata odierna prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di lavoro, in vista di un evento che, senza ombra di dubbio, sarà di estrema importanza per l’intero campionato. A volte questo modo di dire è inflazionato, ma in questo caso ci attende una tre-giorni dal peso specifico indicibile. Il programma del venerdì del Gran Premio di Singapore prenderà il via alle ore 11.30 italiane (le ore 17.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: scatta - weekend
Prove generali di esodo estivo, traffico sulle strade nel weekend: scatta il bollino rosso
F1, scatta il weekend del GP del Belgio: si parte subito forte in vista della Sprint Race
Vacanze, scatta un altro weekend di fuoco per gli automobilisti: traffico da bollino rosso su strade e autostrade
Siete pronti? RISE UP WEEKEND: TUTTI GLI APPUNTAMENTI • Venerdì 3 ottobre, mezzanotte: Scatta l’ora X! “RISE UP” esce ufficialmente su tutte le piattaforme digitali e in versione vinile. Non perdertelo! https://distrokid.com/hyperfollow/ziopeter/rise- Vai su Facebook
Scatta il weekend del Montmelò, una pista che sulla carta rischia di scomibinare parecchio le carte. Marc Marquez non l'ha mai gradita, le Aprilia storicamente volano qui. Bagnaia spera di trovare le conferme sentite al… https://gpone.com/it/2025/09/05/motog - X Vai su X
Caldo a Singapore, piloti di F1 con gilet refrigeranti e aria condizionata in macchina - Il week end asiatico è stato dichiarato ufficialmente a "rischio calore". Da repubblica.it
Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW) - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sk... Segnala digital-news.it