F1 scatta il weekend di Singapore | una tappa che potrebbe riscrivere l’intera stagione

Nella giornata odierna prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di lavoro, in vista di un evento che, senza ombra di dubbio, sarà di estrema importanza per l’intero campionato. A volte questo modo di dire è inflazionato, ma in questo caso ci attende una tre-giorni dal peso specifico indicibile. Il programma del venerdì del Gran Premio di Singapore prenderà il via alle ore 11.30 italiane (le ore 17.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

