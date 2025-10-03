F1 | Piastri segna il miglior tempo in una FP2 di difficile lettura a Marina Bay Indietro le Ferrari

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in archivio un turno oltremodo singhiozzante in quel di Marina Bay, circuito che ospita questo weekend il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. La seconda sessione di prove libere è stata infatti contrassegnata da due bandiere rosse – scaturite da un incidente di George Russell, andato a muro, e un altro di Liam Lawson – che hanno così stravolto i piani dei piloti. Alla fine, a spuntarla in un segmento senza alcuna simulazione di passo gara, è stato Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti ha confermato il buon feeling con la pista indonesiana, firmando con gomma rossa (pneumatico utilizzato anche da tutti gli altri protagonisti) il miglior tempo di 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 piastri segna il miglior tempo in una fp2 di difficile lettura a marina bay indietro le ferrari

© Oasport.it - F1: Piastri segna il miglior tempo in una FP2 di difficile lettura a Marina Bay. Indietro le Ferrari

In questa notizia si parla di: piastri - segna

f1 piastri segna migliorF1: Piastri segna il miglior tempo in una FP2 di difficile lettura a Marina Bay. Indietro le Ferrari - L’attuale leader della classifica piloti ha confermato il buon feeling con la pista indonesiana, firmando con gomma rossa (pneumatico utilizzato anche da tutti gli altri ... Da oasport.it

f1 piastri segna migliorF1 | Singapore, Libere 2: Piastri precede la sorpresa Hadjar. Lontane le Ferrari - Dopo una FP1 in ombra, rispunta la McLaren, tornata nuovamente al comando grazie al miglior tempo fatto registrare da Oscar Piastri. Lo riporta it.motorsport.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Piastri Segna Miglior