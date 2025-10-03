F1 | Piastri segna il miglior tempo in una FP2 di difficile lettura a Marina Bay Indietro le Ferrari

Va in archivio un turno oltremodo singhiozzante in quel di Marina Bay, circuito che ospita questo weekend il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. La seconda sessione di prove libere è stata infatti contrassegnata da due bandiere rosse – scaturite da un incidente di George Russell, andato a muro, e un altro di Liam Lawson – che hanno così stravolto i piani dei piloti. Alla fine, a spuntarla in un segmento senza alcuna simulazione di passo gara, è stato Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti ha confermato il buon feeling con la pista indonesiana, firmando con gomma rossa (pneumatico utilizzato anche da tutti gli altri protagonisti) il miglior tempo di 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

