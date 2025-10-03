F1 Piastri più veloce nelle libere di Singapore | incidente ai box tra Norris e Leclerc

Il weekend di gare sul circuito cittadino di Marina Bay parte con due sessioni di prove libere dai verdetti contrastanti. Se i risultati erano stati positivi nel pomeriggio, con Charles Leclerc secondo dietro al sorprendente Fernando Alonso, il risultato della sessione serale è molto più deludente per le due Rosse. Se Piastri fa segnare il miglior tempo davanti ad Hadjar e Verstappen, i due alfieri della Ferrari chiudono con un mediocre 9° e 10° posto. La Fp2 è stata movimentata dagli incidenti di Russell e Lawson, finiti entrambi a muro ma soprattutto dal pasticcio causato da Leclerc in pit lane: la vettura del ferrarista esce dai box proprio mentre stava arrivando quella di Norris, costretto a sterzare e danneggiare l’ala anteriore per evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

