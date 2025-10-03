F1 Oscar Piastri | Giornata positiva qui le qualifiche sono importantissime

In una FP2 dalle pochissime certezze svetta solo lui. Oscar Piastri si è imposto nel secondo turno di prove libere in quel di Marina Bay, località che ospita questo fine settimana il GP di Singapore, diciottesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione positiva per l’australiano, unico ad emergere in una sessione dove tanti colleghi hanno faticato, complice anche due bandiere rosse. Nello specifico il pilota in forza al Team McLaren ha segnato il tempo di 1:30.714 precedendo di +0.132 Isack Hadjar (Racing Bulls) e Max Verstappen (Red Bull), terzo a quota +0.143 e come sempre in agguato. 🔗 Leggi su Oasport.it

