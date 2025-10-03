F1 oggi in tv GP Singapore 2025 | orari prove prove libere streaming programma Sky e TV8
Oggi, venerdì 3 ottobre, prende il via il fine-settimana del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Marina Bay assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 11.30 la FP1 e dalle 15.00 italiane la FP2. Le Ferrari saranno le osservate speciali. Nell’appuntamento in Asia ci si aspetta una reazione dopo i deludenti risultati a Monza e a Baku (Azerbaijan). Nell’ultimo round azero, le due Rosse del britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc non sono state all’altezza della situazione, perdendosi completamente nelle qualifiche e non “accendendosi” mai in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: oggi - singapore
Italia-Singapore oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (16 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (18 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
ACCADDE OGGI: CRASHGATE A SINGAPORE Massa sta dominando la gara, quando Piquet sbatte (si scoprirà poi volontariamente) e fa uscire la SC. Tutti rientrano ai box, compreso Massa che per un problema al semaforo riparte col bocchettone attaccato. Vai su Facebook
Mondiali Para Swimming Di Singapore: Italia A Quota 20 Medaglie, Oggi 18 Azzurri In Finale - X Vai su X
F1 2025 | Gp Singapore: gli orari della F1 oggi in TV su Sky, TV8 e NOW - Il Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1: gli orari di oggi in TV su Sky Sport F1 e TV8 e in streaming su NOW. Segnala circusf1.com
Formula 1 oggi, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv: confereza piloti alle 12.30 - Da oggi a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva a Singapore: il via con la consueta conferenza dei piloti in programma alle 12. Lo riporta sport.sky.it