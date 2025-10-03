F1 Max Verstappen | Soddisfatto del mio venerdì devo solo lavorare su alcuni dettagli

Si conclude con la migliore prestazione di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Crono di 1:30.714 per l’australiano che manda un segnale forte al suo compagno di squadra Lando Norris, quinto a 483 millesimi di ritardo. Secondo invece un sorprendente Isack Hadjar (+0.132). Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc in nona posizione (+0.752) e Lewis Hamilton in decima piazza (+0.777). Sempre in agguato la Red Bull di Max Verstappen che chiude le FP2 al terzo posto con un ritardo di 143 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Soddisfatto del mio venerdì, devo solo lavorare su alcuni dettagli”

In questa notizia si parla di: verstappen - soddisfatto

Lando Norris si sbilancia su Max Verstappen e sulle sue “avventure parallele” lontano dalla F1. A margine del weekend di Singapore, il pilota McLaren ha dichiarato: “Rispetto Max per quello che sta facendo, ma è in una posizione molto più facile per farlo ri - facebook.com Vai su Facebook

