F1 Lando Norris | Giornata difficile ci sono troppi aspetti da migliorare

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato Oscar Piastri il pilota più veloce al termine della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, l’australiano ha siglato il crono di 1:30.714, anticipando a sorpresa la Racing Bull di Isack Hadjar che paga un ritardo di 132 millesimi dalla vetta. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen con un distacco di 143 millesimi dalla McLaren del leader del Mondiale. L’olandese inizia in maniera sufficiente il weekend di Singapore, alla ricerca della prima vittoria a Marina Bay. Solo quinta l’altra McLaren di Lando Norris, che paga 483 millesimi dal suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 lando norris giornata difficile ci sono troppi aspetti da migliorare

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Giornata difficile, ci sono troppi aspetti da migliorare”

In questa notizia si parla di: lando - norris

F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”

F1, Lando Norris: “Speravo in un po’ di lotta tra i primi due, ma la Red Bull era troppo veloce sul dritto”

Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa

f1 lando norris giornataF1 GP Singapore | Norris: “Leclerc? Avrò da ridire sull’assicurazione” - Un venerdì molto poco lineare, specialmente nella seconda sessione con due bandiere rosse piuttos ... Lo riporta f1grandprix.motorionline.com

f1 lando norris giornataF1, Lando Norris: “Giornata difficile, ci sono troppi aspetti da migliorare” - È stato Oscar Piastri il pilota più veloce al termine della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Giornata