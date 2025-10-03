F1 Kimi Antonelli | Buone sensazioni in macchina stavo facendo un ottimo giro prima della bandiera rossa

Risultato negativo ma ottime sensazioni per Kimi Antonelli al termine del venerdì trascorso sul circuito cittadino di Marina Bay in vista del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese della Mercedes non è andato oltre il 18° posto nella seconda sessione di prove libere, rinunciando però al time-attack nell’ultimo run di giornata per lavorare sul passo in ottica gara. In realtà il rookie azzurro stava effettuando un ottimo giro quando ha montato le gomme soft nuove, dovendo però rallentare per la bandiera rossa provocata dall’incidente di Liam Lawson. 🔗 Leggi su Oasport.it

