F1 guizzo di Fernando Alonso nelle FP1 di Singapore subito dietro Leclerc Hamilton anticipa le McLaren
È l’Aston Martin di Fernando Alonso, a sorpresa, la monoposto più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, il 44enne spagnolo ha anticipato la concorrenza siglando il crono di 1:31.116 con gomma rossa, sfruttando nel finale una pista più gommata. Seconda posizione per un ottimo Charles Leclerc, che si ferma a 150 millesimi dalla vetta. Buone sensazioni con gomma soft per il monegasco, sempre sul ritmo dei primi. Terza piazza per la Red Bull di Max Verstappen, con un ritardo di 276 millesimi dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
