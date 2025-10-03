F1 GP Singapore Piastri il più veloce nelle libere 2 Aston Martin sugli scudi
Marina Bay (Singapore), 3 ottobre 2025 - La Formula 1 ha terminato le operazioni in pista, nella prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Singapore. In questo venerdì sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, che hanno visto le Aston Martin strappare un sorriso ai propri tifosi con Fernando Alonso. Nella prima sessione, infatti, lo spagnolo ha messo assieme il miglior crono e nella seconda sia lui che Stroll hanno chiuso nelle posizioni di alta classifica. Le Ferrari sono andate forte nella mattinata, meno nel pomeriggio dove gli altri hanno sollevato il livello. Nella seconda è stato Piastri a registrare il miglior tempo, mentre Leclerc si è reso protagonista di un incidente in pit lane con Norris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
