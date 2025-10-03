F1 GP Singapore 2025 | risultati e classifica FP2 Piastri svetta a Marina Bay Leclerc ed Hamilton indietro

Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Singapore, i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le qualifiche di domani e la gara domenicale. Un tracciato che richiederà grande attenzione soprattutto nella cura del time-attack per le oggettive difficoltà che ci saranno nel superare. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica FP2. Piastri svetta a Marina Bay, Leclerc ed Hamilton indietro

In questa notizia si parla di: singapore - risultati

Mondiali nuoto Singapore, medaglia per Martinenghi e Ceccon: i risultati

Nuoto artistico, Italia promossa nei Mondiali a Singapore: l’oro non c’è, ma i risultati sono lusinghieri

F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica FP1. Leclerc e Hamilton pimpanti, Alonso in testa

Risultati Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore 2025 #SingaporeGP #F1 - X Vai su X

Toyota World Para Swimming Championships #Singapore2025 - #day7 Ancora in finale! Francesco ottiene il secondo crono di qualificazione anche nei 100 stile libero S5. Ultimo atto del Mondiale alle ore 13:01 Tutti i risultati: https://www.paralympi - facebook.com Vai su Facebook

F1 2025, oggi il GP Singapore: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV - La diretta delle prove libere del GP di Singapore della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Segnala fanpage.it

F1, GP Singapore: i risultati delle Libere 1, Alonso il più veloce. VIDEO - Fernando Alonso chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Singapore. Scrive sport.sky.it