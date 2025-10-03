F1 GP Singapore 2025 | risultati e classifica FP1 Leclerc e Hamilton pimpanti Alonso in testa

Fernando Alonso ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Marina Bay. Lo spagnolo ha chiuso il giro più veloce con il tempo di 1:31.116 al volante della Aston Martin, precedendo di 150 millesimi un convincente Charles Leclerc. Buon avvio di fine settimana per la Ferrari, considerando anche la quarta piazza di Lewis Hamilton (a 0.364), preceduto dalla Red Bull di Max Verstappen (terzo a 0.276). Il Campione del Mondo sta cercando di rimontare sulle McLaren in ottica campionato, per il momento e vetture color papaya sono attardate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica FP1. Leclerc e Hamilton pimpanti, Alonso in testa

