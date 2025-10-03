Ex poste di San Martino alla Palma via ai lavori di demolizione
Prenderanno il via il 6 ottobre i lavori di demolizione dell’edificio delle ex poste a San Martino alla Palma. Questo intervento si è reso indispensabile per motivi di sicurezza, poiché l’immobile risulta pericolante. Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe concludersi a metà novembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
