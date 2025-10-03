Ex Ilva quasi pronto il ricorso contro l' Aia delle associazioni Ma non ci sarà il Comune

Manca poco alla presentazione del ricorso con il quale le associazioni e i movimenti ambientalisti impugneranno al Tribunale amministrativo la nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, quasi pronto il ricorso contro l'Aia delle associazioni. Ma non ci sarà il Comune

