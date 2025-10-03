Ex Ilva Bedrock punta a tenere 3mila lavoratori ma ne verranno tagliati 7.500
La proposta di Bedrock Industries per l’ex Ilva prevede il mantenimento di 3000 posti di lavoro: 2000 a Taranto e altri 1000 tra gli stabilimenti di Novi Ligure, Cornigliano e le attività logistico-commerciali in Italia. Il rovescio della medaglia, però, è un pesantissimo taglio del personale. Il piano di ristrutturazione comporterebbe l’uscita di un numero di dipendenti compreso tra 7000 e 7500 unità. Sarebbero questi i piani di Bedrock, una delle aziende più vicine ad acquistare l’acciaieria di Taranto assieme a Flacks Industries. Quello che accomuna le due aziende è l’offerta che hanno fatto: entrambe di un euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
