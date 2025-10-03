Ex consigliere denunciato dall' avvocato per interrogazione offensiva | il giudice lo assolve

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fatto non costituisce reato. Si chiude con un’assoluzione il processo a carico dell’ex consigliere comunale di Caserta Donato Aspromonte, accusato di diffamazione dallavvocato amministrativista Pasquale Marotta.Aspromonte era finito sotto accusa per aver presentato un’interrogazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consigliere - denunciato

