Ex consigliere denunciato dall' avvocato per interrogazione offensiva | il giudice lo assolve
Il fatto non costituisce reato. Si chiude con un’assoluzione il processo a carico dell’ex consigliere comunale di Caserta Donato Aspromonte, accusato di diffamazione dall’avvocato amministrativista Pasquale Marotta.Aspromonte era finito sotto accusa per aver presentato un’interrogazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fedez denunciato per razzismo, le parole su Sinner finiscono in procura: la mossa del consigliere di Fratelli d’Italia
Una scoperta fatta per caso, che ha suscitato timore ma soprattutto sdegno. E' quanto denunciato dal consigliere bitontino Franco Natilla nel corso di una conferenza stampa.
Nicotera, l’ex consigliere Antonio Macrì lascia la Lega: «Non è più il mio partito» - L’ex consigliere comunale Antonio Macrì lascia la Lega e annuncia il sostegno alle regionali a Michele Comito ... Da quotidianodelsud.it
Ex Svar, Ciolfi (M5S): “Favorevoli al piano, ma senza condivisione il voto non può essere consapevole” - Ex Svar, la consigliera M5S Maria Grazia Ciolfi ribadisce il sì al piano di zona ma critica la mancanza di coinvolgimento delle opposizioni e il caso Catani sul conflitto di interessi ... Lo riporta latinaquotidiano.it