Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo a sorpresa della Folgore Caratese che si è assicurata Luca Caldirola, ex di Benevento e Monza che nelle settimane scorse era stato quasi in procinto di accasarsi di nuovo nel Sannio. Il difensore brianzolo alla fine ha scelto di rimanere dalle sua parti accettando la proposta della Folgore Caratese, ambizioso club di serie D di proprietà del noto giornalista Michele Criscitiello. A Caldirola, svincolato a giugno dal Monza, non mancavano le offerte anche dalla serie B, ma alla fine la sua decisione è stata quella di accasarsi in D sposando un progetto importante per la categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, scelta di vita di Caldirola che finisce in serie D