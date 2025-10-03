Ex Benevento nuova avventura per Cannavaro | arriva la panchina di una Nazionale
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver chiuso la sua esperienza nella scorsa stagione sulla panchina della Dinamo Zagabria culminata con l’esonero, riparte dall’Uzbekistan Fabio Cannavaro. L’ex allenatore del Benevento ha raggiunto un accordo con la Federazione per guidare la Nazionale che è già certa di prendere parte ai “Mondiali” che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada nell’estate 2026. Cannavaro è reduce da esperienze poco fortunate in panchina tra le quali quella con il Benevento in Serie B (da settembre 2022 a febbraio 2023) terminata con un magro bottino di appena tre vittorie in diciassette incontri prima di essere esonerato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - nuova
Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina, nuova doccia fredda: riapertura rinviata al 2027
Benevento, attesa per la nuova maglia ufficiale: il primo indizio su come sarà
Ex Benevento, Marotta non lascia ma raddoppia: nuova avventura in Campania
Parte da Benevento la missione di Eitalía, nuova realtà associativa nata dall’esperienza di Futuridea, in sinergia con CNR e tante istituzioni di ricerca e associative, per la transizione delle aree periferiche e marginali. Vai su Facebook
Nuova vita per il Campo Coni: la rinnovata struttura intitolata a Gianni Caruso - Ieri è stata inaugurata la struttura che per anni ha formato giovani promesse ed anche campioni. Da ilsannioquotidiano.it
Benevento, il Convitto Nazionale apre ufficialmente le porte con una nuova dirigenza - Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e le scuole annesse hanno ufficialmente riaperto le porte per l’anno scolastico 2025- Lo riporta msn.com