Ex Benevento nuova avventura per Cannavaro | arriva la panchina di una Nazionale

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver chiuso la sua esperienza nella scorsa stagione sulla panchina della Dinamo Zagabria culminata con l’esonero, riparte dall’Uzbekistan Fabio Cannavaro. L’ex allenatore del Benevento ha raggiunto un accordo con la Federazione per guidare la Nazionale che è già certa di prendere parte ai “Mondiali” che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada nell’estate 2026. Cannavaro è reduce da esperienze poco fortunate in panchina tra le quali quella con il Benevento in Serie B (da settembre 2022 a febbraio 2023) terminata con un magro bottino di appena tre vittorie in diciassette incontri prima di essere esonerato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

