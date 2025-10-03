Ex Benevento nuova avventura per Cannavaro | arriva la panchina di una Nazionale

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver chiuso la sua esperienza nella scorsa stagione sulla panchina della Dinamo Zagabria culminata con l’esonero, riparte dall’Uzbekistan Fabio Cannavaro. L’ex allenatore del Benevento ha raggiunto un accordo con la Federazione per guidare la Nazionale che è già certa di prendere parte ai “Mondiali” che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada nell’estate 2026.  Cannavaro è reduce da esperienze poco fortunate in panchina tra le quali quella con il Benevento in Serie B (da settembre 2022 a febbraio 2023) terminata con un magro bottino di appena tre vittorie in diciassette incontri prima di essere esonerato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ex benevento nuova avventura per cannavaro arriva la panchina di una nazionale

© Anteprima24.it - Ex Benevento, nuova avventura per Cannavaro: arriva la panchina di una Nazionale

In questa notizia si parla di: benevento - nuova

Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina, nuova doccia fredda: riapertura rinviata al 2027

Benevento, attesa per la nuova maglia ufficiale: il primo indizio su come sarà

Ex Benevento, Marotta non lascia ma raddoppia: nuova avventura in Campania

Nuova vita per il Campo Coni: la rinnovata struttura intitolata a Gianni Caruso - Ieri è stata inaugurata la struttura che per anni ha formato giovani promesse ed anche campioni. Da ilsannioquotidiano.it

ex benevento nuova avventuraBenevento, il Convitto Nazionale apre ufficialmente le porte con una nuova dirigenza - Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e le scuole annesse hanno ufficialmente riaperto le porte per l’anno scolastico 2025- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Benevento Nuova Avventura